Частният сектор около Пловдив остава двигател на заетостта

Обратната тенденция се наблюдава в 46 общини на страната, където над 50% от работещите са в публичния сектор

Пловдив и съседните му общини продължават да бъдат един от малкото региони в България, където частният сектор е водещ работодател. Докато в десетки общини в страната държавата задава нивата на възнагражденията и осигурява основната заетост, около Пловдив индустриалните клъстери поддържат активна икономика и по-нисък дял на публичния сектор.

Според анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), публикуван от „Парите ни“, в четири общини в страната – Марица, Родопи, Божурище и Куклен – делът на наетите в обществения сектор е под 10%, което показва силна доминация на частния бизнес. Тези общини се нареждат сред най-динамичните икономически зони, формирани около водещите градски центрове – София, Варна и Пловдив.

„Индустриални клъстери с доминация на частната заетост са отчетливо оформени около София, Варна и Пловдив“, посочват от ИПИ.

Частният сектор – опора на региона

В общините Марица, Родопи и Куклен през последните години се наблюдава стабилен растеж на индустриалните зони и инвестиции в производство и логистика. Това задържа дела на публичната заетост на изключително ниски нива в сравнение с останалата част от страната, където държавата все по-често се превръща в основен работодател.

Докато в редица общини в Северозапада и по границата със Сърбия над половината от работещите са в обществения сектор, в Пловдивска област именно предприятията, свързани с машиностроене, автомобилна индустрия, електроника и хранително-вкусова промишленост, определят пазара на труда и нивата на заплащане.

Националният контраст

Обратната тенденция се наблюдава в 46 общини на страната, където над 50% от работещите са в публичния сектор. „Делът на обществения сектор в заетостта нараства почти навсякъде – ръст се наблюдава в 198 от 265-те общини на страната“, отбелязват от ИПИ.

В големите икономически центрове като Пловдив, София, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, делът на заетите в държавния сектор е около 20% – далеч под нивата в по-слабо развитите райони.

Необходимост от реформи

Според анализа, задълбочаващата се доминация на държавната заетост в редица региони ограничава инвестициите и забавя икономическия растеж. „Отдавна отлаганото решение е повече от належащо – намаляване на броя на общините и дублиращите се функции, започвайки от тези с най-малко население“, подчертават икономистите от ИПИ.