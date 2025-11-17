Ученици от Калековец с образователна визита в Музея на авиацията

Месец след откриването на паметника на първата българка жена-пилот на пътнически самолет Мария Атанасова ученици от Калековец посетиха Музея на авиацията в Крумово.

Образователната визита бе част от инициативите на Община Марица, посветени на историческото наследство на България. По предложение на кмета на Калековец Георги Вълков повече от 70 деца от училище „Св. Св. Кирил и Методий“ се запознаха с авиационните традиции в страната и с изключителния принос на Мария Атанасова за родната авиация.

По време на беседата в музея децата се запознаха с развитието на българската и световната авиация – от първите бойни полети над Одрин през 1912 г. до съвременните реактивни самолети.

„Първият полет е на 16 октомври, затова на този ден се чества Деня на авиацията. Тогава условието да бъдеш пилот е да нямаш семейство. За съжаление, самолетът на Христо Топракчиев три дни след бойния полет е бил прострелян. Пилотът прави ремонт, но има някакъв проблем и самолетът аварира. Колегите му са се опитали да му помогнат, но не са успели“, разказа гидът от музея.

Учениците видяха отблизо МиГ-23, МиГ-17, Ил-14, Ан-14, Ан-24 и други експонати от селскостопанската и военната авиация. Особено впечатление направиха експонати, свързани с полетите на първата жена-командир на пътнически самолет. Те видяха част от самолетите, с които е летяла Мария Атанасова по време на своя професионален път.

По-късно те научиха повече и за самарянката Райна Касабова, която едва на 16 години участва в разузнавателния полет над Одрин през 1912 г. Децата видяха макет на първия български самолет „Йорданов-1“, подарен на музея от екипа на авиобаза „Граф Игнатиево“.

Лекторът разказа, че България има над 30-годишни традиции в самолетостроенето – от 1925 до 1954 г., когато са произведени повече от 600 самолета в Божурище, Казанлък и Ловеч. По проектите на инж. Цветан Лазаров.

По време на обучителната викторина учениците отговаряха на въпроси за живота и полетите на първата жена-пилот от гражданската авиация Мария Атанасова, която при неблагоприятни климатични условия успява да приземи на летище „Хийтроу“ пътнически самолет Ил-18 със 73-ма пасажери на борда. Децата споделиха впечатления от наученото в музея на авиацията. „Не знаех, че самолетите някога са били от плат и дърво“, удиви се третокласник, след като научи за първите български летци и техните машини. „Научих, че Райна Касабова е била само на 16 години, когато е летяла на боен самолет“, коментира друг негов съученик.

Учителите Даниела Касандрова, Ивелина Стоянова, Таня Станчева, Тодорка Боюкова, Василка Христова, Дора Агупян, Мими Костадинова и Соня Мъмърска благодариха на Музея на авиацията за интересната и вдъхновяваща беседа. Посещението остави трайни впечатления у децата и засили интереса им към авиационното наследство у нас.