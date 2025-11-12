НСО реагира след видеото с кортежа край Пловдив

Националната служба за охрана (НСО) определи поведението на шофьора, заснел видеото с кортежа на ливанския президент край Пловдив, като рисково и заплашващо както неговата собствена безопасност, така и тази на охраняваното лице. Това се посочва в официална позиция на службата, след като вчера клипът бе публикуван анонимно във фейсбук групата „Забелязано в Пловдив“.

Коли със сини лампи предизвикаха опасна ситуация край Пловдив

Във видеото се вижда как колите на НСО с включена светлинна сигнализация навлизат в насрещното движение на извънградски път. От службата потвърдиха, че кортежът е част от охраната на чуждестранна делегация на най-високо държавно равнище, която е била на посещение в България на 11 ноември.

НСО подчертава, че в кортежа са включени полицейски коли, линейка и всички необходими средства за сигурност, съгласно професионалните стандарти за охрана, практикувани в целия свят.

Действащата разпоредба от Закона за движение по пътищата

От службата уточняват, че искат да посочат точно и коректно действащата разпоредба от Закона за движение по пътищата, тъй като многократно се споменава действащата нормативна уредба:

„Чл. 92. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно; да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество; да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления; да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.“;

„Чл. 104. (1) При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

(2) Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.“

„Чл. 179. (1) Наказва се с глоба в размер 200 лв.:

(…) 6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.“

НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици, предупреждават от службата.

Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

„НСО счита за необосновани поредните опити професионализмът на нейните служители да бъде поставен под съмнение и напомня, че както Законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве“, допълват от службата.