Коли със сини лампи предизвикаха опасна ситуация край Пловдив

Автомобили със специален режим се движат с опасна скорост по извънградски път край Пловдив, като за малко не причиняват катастрофа, показва видео, публикувано във Facebook групата „Забелязано в Пловдив“. Авторът на кадрите е анонимен.

На краткото видео се вижда кортеж, охраняван от две полицейски патрулки, който се движи с висока скорост. Една от патрулките и автомобилите със специален режим навлизат в насрещното платно, а един от автомобилите с включени сини лампи използва дългите си светлини, за да сигнализира на друг шофьор да освободи пътя.

По чудо инцидент не се случва и двете коли успяват да се разминат безопасно. В края на видеото се вижда друг автомобил, който е спрял на аварийни, за да пропусне кортежа.

Снимка: Стопкадър