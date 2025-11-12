Българските потребители оценяват много високо нивото на телекомуникационните услуги у нас с оценка 8 от 10, показва национално представително проучване на агенция TREND, проведено по поръчка на Алианса на технологичната индустрия.

Висока удовлетвореност и доверие

84% от българите са удовлетворени от мобилните услуги, също толкова са оценили положително и домашния интернет, а 82% са доволни от платената телевизия.

Най-често посочваните причини за положителната оценка са широкото покритие (57%) и добрата скорост на мрежата (53%), следвани от съотношението цена–качество (42%) и надеждността на услугите (39%).

Високата оценка се комбинира с известна умереност по отношение на прозрачността на договорите, условията и обслужването, но позитивен факт е, че 67% от анкетираните отчитат подобрение през последните три години – знак за положителна тенденция и усилия от страна на операторите.

Възрастните са по-критични към развитието на телеком сектора, като най-резервирана е групата между 60 и 65 години. Положителните оценки преобладават сред жените, хората под 40 години и потребителите с по-високо образование. Жителите на големите градове също проявяват по-висока удовлетвореност, свързана с достъпа до по-развити дигитални услуги.

Секторът се ползва с високо обществено доверие – 72% от анкетираните заявяват, че имат доверие към своя оператор, а почти 90% смятат, че телеком услугите у нас са на европейско ниво. Тази оценка отразява не толкова обективна съпоставка, колкото ясно позитивно отношение към нивото на развитие и качеството на индустрията в страната.

България е сред най-дигитално активните държави в Европа

Почти всички хора между 18 и 65 години използват мобилен интернет, а 93% от българите имат смартфони. Зависимостта от мобилните устройства е силно изразена – 70% от анкетираните, и над 90% от младите, споделят, че биха се почувствали зле, ако останат без смартфон дори за 24 часа. Около 21% от респондентите използват мобилен интернет повече от четири часа на ден.

Основна функция на интернет остава комуникацията – така отговарят 72% от анкетираните. Интернет се използва в приблизително еднаква степен за сърфиране в социални мрежи (58%) и за търсене на информация (56%), като жените и хората до 50-годишна възраст са по-активни в социалните мрежи, докато мъжете и хората между 40 и 60 години – при търсенето на информация.

Две трети от младите използват интернет основно за забавление и едва една пета (21%) го използват за работа или обучение.

Онлайн пазаруването вече е масова практика – над 60% от българите пазаруват онлайн, като 86% от тях го правят през смартфона си. Жените са по-активни (75%), а възрастта е решаващ фактор – 80% от хората под 40 години пазаруват онлайн, докато сред групата 60–65 години този дял е едва 20%. Образованието също оказва влияние – 4 от 5 висшисти пазаруват онлайн, срещу 25% от хората с основно образование. Почти половината от пълнолетните българи използват онлайн банкиране, като най-активни са хората между 30 и 50 години.

Качеството остава водещ мотив за избор на оператор

Въпреки изразената ценова чувствителност, качеството на услугите е основната причина за избор на оператор у нас. Българските потребители избират телекома си преди всичко заради стабилността и скоростта на мрежата, а не заради промоции или рекламни стимули.

Цената обаче остава най-честата причина за недоволство, особено сред по-възрастните, които често възприемат услугите като прекалено скъпи спрямо доходите си. Младите респонденти, напротив, са по-доволни и дигитално активни – за тях телекомуникациите са централна част от ежедневието и социалния живот.

Сигурност и устойчивост – следващите теми пред сектора

Доверието в сектора остава стабилно, но темите за защита на личните данни и киберсигурността се очертават като предизвикателства за следващите години. Потребителите очакват по-голяма прозрачност и активна комуникация от страна на операторите.

Подобна е картината и по отношение на устойчивостта. Почти половината от анкетираните (48%) свързват телекомуникационните компании с принос към устойчивото развитие – чрез енергийна ефективност и зелени технологии. Спрямо високата удовлетвореност от услугите обаче, този дял остава относително нисък и подсказва необходимост от по-видими действия и комуникация по темата.

„Подобни проучвания имат ключово значение за развитието на сектора, защото ни дават ясна картина къде се намираме и очертават зоните, в които да се фокусираме, за да бъдем още по-близо до потребителите и да сме още по-надеждни партньори на българското общество. Положителната картина е окуражаваща – особено фактът, че най-високите оценки идват от младите потребители, които използват най-активно нашите услуги. Но проучването ясно показва и полетата, върху които трябва да работим, за да продължим да сме двигател на цифровата трансформация на България,“ коментира Адреана Атанасова, председател на УС на Алианса на технологичната индустрия.

За изследването

Национално представително проучване на агенция TREND, проведено в периода 3–10 юни 2025 г., сред 1 020 респонденти на възраст между 18 и 65 години от различни населени места в страната, по поръчка на Алианса на технологичната индустрия.