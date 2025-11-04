Общината ще обжалва решението пред Върховния административен съд

Административният съд в Пловдив (АСП) постанови, че включването на 20% ДДС в цените на услугите по паркиране, поставяне на „скоби“, репатриране и съхранение на автомобили на т. нар. „наказателен паркинг“ е незаконосъобразно. Решение № 9175 от 24.10.2025 г. по адм. дело № 1705/2025 г. е по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, поясниха от пресцентъра на АСП за Под тепето.

Според съда, Община Пловдив действа като орган на местната власт, а не като данъчно задължено лице по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Затова начисляването на данък върху тези услуги противоречи на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС.

„Паркирането, репатрирането и поставянето на скоби са част от упражняването на властнически правомощия – те целят управление на обществения ред и движението, а не реализиране на печалба“, се посочва в мотивите на съда.

Съдът отменя текстове от Приложение № 8.1.7 към чл. 57, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет – Пловдив, в частта, в която се предвижда включването на ДДС в цените за: платено паркиране в синя и зелена зона; ползване на общински паркинги; поставяне и сваляне на „скоби“; репатриране на автомобили и престой на наказателен паркинг.

Решението се основава и на практика на Съда на Европейския съюз (дело C-446/98), която потвърждава, че публичните органи не следва да бъдат третирани като данъчно задължени лица, когато действат с властнически правомощия.

Решението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив.

Ако то бъде потвърдено и влезе в сила, Община Пловдив няма да има право да начислява ДДС върху таксите за паркиране, „скоби“ и репатриране. Гражданите, които вече са платили суми с включен данък, биха могли да поискат възстановяване на недължимо платените средства, а общината – да потърси възстановяване от НАП, коментират юристи.