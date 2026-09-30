България е втора в Европа по употреба на амфетамини сред младежите

Всеки трети европеец е взимал канабис поне веднъж

Всеки трети европеец е употребявал канабис поне веднъж през живота си, а близо един на всеки десетима – през последната година. Според най-новия европейски доклад за наркотиците канабисът продължава да бъде най-разпространеният наркотик както сред възрастните, така и сред учениците, пише Nova.

За България обаче особено притеснителни са данните за употребата на амфетамини. Страната ни се нарежда сред първите в Европа по този показател, а сред хората до 34-годишна възраст заема дори второ място по употреба през последната година.

Според Агенцията на Европейския съюз най-голям е делът на употребяващите канабис във Франция, където става въпрос за повече от половината население. В Испания процентът също е висок – над 40 на сто.

Ако обаче ограничим възрастта до 34 години и разгледаме употребата само през последната една година, картината се променя. На първо място излиза Италия, където делът надхвърля 20%. Испания отново е сред водещите страни, като заема втора позиция със сходен дял сред хората до 34 години. И в двете класации България се намира по-скоро в долната част.

Редица държави от Европейския съюз вече променят или обсъждат промяна в начина, по който регулират употребата на канабис за развлечение.

През последните няколко години Малта, Люксембург и Германия приеха правила, които позволяват ограничено отглеждане в домашни условия и притежание на малки количества. Подобна промяна беше направена и в Чехия, където лимитът е до три растения за лична употреба. А в Нидерландия продажбата на малки количества в лицензирани обекти е разрешена отдавна.

Следващият по разпространение наркотик е кокаинът, макар употребата му да остава значително по-ниска от тази на канабиса.

Испания обаче се откроява и тук. Делът на хората, които казват, че поне веднъж през живота си са употребявали кокаин, е повече от два пъти над средния за Европа – над 13% от испанците. Следват Франция и Дания.

При по-младите – хората до 34 години – употребата на кокаин през последната една година е най-разпространена в Нидерландия и Ирландия. В България делът при тази възрастова група се доближава до средния за Европа. Най-слабо разпространена е употребата на кокаин в Унгария и Малта.

Нидерландия излиза начело при следващия вид наркотик – този път синтетичен. Става въпрос за екстази. Делът на хората там, които са го употребявали, е три пъти по-висок от средния за Европа. При младите, които са взимали наркотика през последната година, разликата е още по-голяма – делът е четири пъти над средноевропейския.

На второ място се нарежда Чехия.

Що се отнася до България, и по този показател страната ни остава под средните европейски нива. В дъното на класацията отново е Малта, а до нея е Гърция, където делът е под половин процент.

Следва обаче класацията, която засяга България най-силно – употребата на амфетамини. Страната ни се нарежда на пето място в Европа по дял на хората, които са употребявали амфетамини поне веднъж през живота си.

Още по-сериозна е картината сред младите. Ако разгледаме населението до 34-годишна възраст и употребата през последната една година, България се изкачва до второ място.

Най-широко разпространена е употребата на амфетамини в Естония. Сваляйки възрастта още до учениците между 15 и 16 години, картината вече изглежда значително по-различно. Държавите, които са на челните места при възрастните, отстъпват позициите си при най-младите, а някои от страните в дъното на предишните класации се изкачват нагоре.

Канабисът остава най-разпространеният наркотик и сред учениците. Всеки четвърти тийнейджър в Чехия го е опитвал поне веднъж. В Люксембург това е приблизително всеки пети, а в България – всеки десети. При кокаина картината е различна. Сред 15- и 16-годишните най-висок е делът в Кипър – 6% от учениците признават, че са го пробвали поне веднъж.

В България употребявали са 2,5% от учениците. И при канабиса, и при кокаина страната ни отново остава под средните за Европа нива. Кипър заема първото място и по още един показател – употребата на екстази сред тийнейджърите.

Интересна промяна се наблюдава и при Унгария. Докато при възрастните страната беше сред последните по употреба на почти всички разглеждани наркотици, при учениците вече се нарежда сред водещите държави по разпространение на амфетамини и екстази.

В България делът на учениците, употребявали тези два вида наркотици, се движи около 2%. Това все още е под средното европейско ниво, но разликата вече е значително по-малка.

Изображения: Nova