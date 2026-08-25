Котки от България и чужбина се събират на изложба в Пловдив

Международна изложба на котки GRAND MEET TICA ще събере породисти котки, развъдчици, съдии и любители от България и чужбина в Пловдив на 19 и 20 септември. Двудневното събитие ще се проведе в ТЦ „Гранд“.

Посетителите ще могат да видят отблизо представители на различни котешки породи и да научат повече за техния характер и особености. В програмата са включени и състезателни рингове, в които участващите котки ще бъдат оценявани по правилата на TICA – The International Cat Association.

Организаторите посочват, че TICA е сред водещите международни фелиноложки организации. По време на изложбата публиката ще има възможност да разговаря с развъдчици и съдии, както и да се срещне с някои от интересните представители на различни породи.

GRAND MEET TICA е насочено както към запалените любители на котките, така и към семейства с деца и хора, които просто искат да прекарат различен септемврийски уикенд.

Подробности за програмата и участниците предстои да бъдат обявени.