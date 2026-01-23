За пръв път в Пловдив рисуване с домашни любимци

В Пловдив ще се проведе едно по-различно арт събитие – „Рисуване с кученца: Нарисувай своя домашен любимец“. То е насрочено за събота, 24 януари, от 19:00 ч. в Pretty Club. Форматът съчетава рисуване, творчество и присъствието на четириноги приятели, които този път няма да стоят мирно като традиционни модели, а ще махат с опашка и ще носят добро настроение.

Участниците ще имат възможност да нарисуват своя домашен любимец върху платно, като получат насоки и помощ стъпка по стъпка от организаторите. Необходимо е предварително да изпратят снимка на кучето си, която ще бъде разпечатана и ще служи като ориентир по време на рисуването.

Една от най-атрактивните части на събитието е възможността стопаните да доведат своите кучета със себе си. Организаторите уточняват, че любимците трябва да са с изградени хигиенни навици и спокойни в компанията на други животни, за да бъде преживяването приятно за всички присъстващи.

За четириногите гости са предвидени лакомства и малки награди, а за хората – спокойно време за рисуване, усмивки и приятна атмосфера.

Събитието ще се проведе в Pretty Club на ул. „Цанко Дюстабанов“ 34 в Пловдив. Продължителността е около два часа, изисква се предварително записване на телефон 089 626 4447.