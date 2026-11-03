Японският проект „Юме Емаки“ гостува в къща „Стамболян“

Къща „Стамболян“ в Стария град на Пловдив ще бъде домакин на 6 и 7 ноември 2026 г. на международния културен проект „Юме Емаки“ (Yume Emaki Project) – мащабна художествена инициатива, която превръща традиционното японско изкуство в посланик на мира и културния диалог.

„Юме Емаки“, или „Свитък на мечтите“, е вдъхновен от представата за мирна Земя, видяна от Луната. Проектът обединява осем ръчно изработени японски свитъка, всеки с дължина 15 метра, в чието създаване участват повече от 100 души – художници, калиграфи, граждани и представители на различни религиозни общности. Роден в Шизуока, Япония, той носи послание за споделения човешки стремеж към мир и разбирателство, което постепенно достига до различни точки на света.

Специално място в изложбата заема осмият свитък, оформен като своеобразна световна карта. Той дава възможност на всеки посетител да стане част от инициативата, като напише свое послание за мир върху стикер с форма на черешов цвят на родния си език. Така творбата продължава да се допълва и да събира гласове от различни култури и националности.

Артистичен директор на проекта е японската художничка Акико Мория (Akiko Moriya), специалист в областта на японската живопис и традиционното изкуство.

Двудневната програма в Пловдив ще предложи на публиката не само среща с японското изкуство, но и възможност за активно творческо участие.

На 6 ноември (петък) от 15:00 ч. ще бъде официалното откриване на изложбата, а от 15:30 ч. посетителите ще могат да присъстват на лекция, посветена на японското изкуство, традициите на японската живопис и мястото на проекта „Юме Емаки“ в съвременния културен диалог. Лекцията ще бъде с превод на български език.

На 7 ноември (събота) са предвидени два творчески уъркшопа – от 11:00 и от 15:00 ч. Те ще дадат възможност на участниците да се докоснат непосредствено до японските художествени традиции и да станат част от преживяването на проекта. Уъркшопите са безплатни, с предварителна регистрация на имейл: [email protected]. Местата са ограничени.

В рамките на събитието публиката ще има възможност да се срещне и с японския поет Такеши Кагеяма, автор на хайку – една от най-кратките и разпознаваеми поетични форми в света. Негово дело са и част от калиграфиите, включени в свитъците на „Юме Емаки“.

Гостуването на проекта в Пловдив е под патронажа на Посолството на Япония в Република България и се осъществява в партньорство с Общински институт „Старинен Пловдив“ и Катедра „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Подкрепа за реализирането на събитието оказва и Съветът по туризъм – Пловдив.

„Юме Емаки“ отправя покана към пловдивчани и гостите на града да станат част от едно необичайно художествено пътешествие – от Япония към света, в което традицията се превръща в мост между културите, а изкуството – в общ език на приятелството и мира.