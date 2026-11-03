Без поскъпване на тока и парното за домакинствата до юли 2027 г.

Държавата подготвя промени в компенсациите за бизнеса заради скъпите енергоносители

Домакинствата няма да плащат по-високи сметки за електроенергия и отопление до 1 юли 2027 г. Това увери вицепремиерът Атанас Пеканов по време на форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в София.

По думите му защитата на битовите потребители се осигурява чрез Фонда за сигурност на енергийната система. Натискът от международните пазари обаче продължава да създава проблеми за предприятията, затова правителството обсъжда как да направи компенсациите по-ефективни и да ускори изплащането им.

Пеканов посочи, че вече действат две програми за енергоинтензивните производства, както и общ механизъм за подпомагане. Предложенията на бизнеса ще бъдат разгледани на среща с Министерството на енергетиката през тази седмица.

Газът у нас остава по-евтин от борсовите нива в Европа

Вицепремиерът коментира и последното увеличение на цената на природния газ у нас. От 1 ноември тя е около 58 евро за мегаватчас – с 32,5% над октомврийската стойност. Според него въпреки поскъпването България е в по-благоприятна позиция спрямо европейските пазари, където цената достига около 95 евро за мегаватчас.

Пеканов определи като неправилни призивите правителството да се намесва в решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като тя е независим орган. Той обясни, че поскъпването е резултат от международната конюнктура – през последния месец борсовите цени на газа са се повишили с 30%, а за три месеца ръстът е 80%.

Според вицепремиера компенсациите за бизнеса трябва да ограничат пренасянето на по-високите разходи върху цените на стоките и услугите и съответно върху инфлацията.

България настоява за промени в европейските правила

Пеканов засегна и въпроса за конкурентоспособността на европейската икономика. По думите му България води разговори с Чехия, Австрия и Полша за промени в европейските регулации, които влияят върху цената на електроенергията. Сред обсъжданите теми са системата за търговия с емисии и моделът за формиране на цените на тока.

Вицепремиерът коментира и затрудненията на предприятия в районите на Русе и Свищов заради ниското ниво на Дунав, като отбеляза, че проблемите с енергийните разходи допълнително натоварват бизнеса.

По отношение на държавния бюджет той съобщи, че разговорите с Европейската комисия по отделни параметри продължават. Намерението е проектът да бъде представен в петък.