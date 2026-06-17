Кой има имен ден на 17 юни?

Църквата чества паметта на Свети мъченици Мануил, Савел и Исмаил. Те били родни братя, християни от Персия. Персийският владетел ги изпратил да преговарят за мир с император Юлиян Отстъпник. Той ги накарал да участват в езическите обреди. Заради това, че не приели да се отрекат от християнската си вяра били мъчени по заповед на Юлиян, а след това посечени с меч. Тридесет години след смъртта на св. мъченици Мануил, Савел и Исмаил император Теодосий Велики построил в Цариград храм на тяхно име.

Имен ден празнуват: Мануил, Емануил, Емануила, Емануела, Савел, Савелия и Исмаил.