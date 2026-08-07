„Нечовешко„. Така съдия Петко Минев определи действията на петимата младежи Теодор, Георги, Павел, Михаела и Виктория, убили по най-жесток начин 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Магистратът се постара да прикрие чувствата си, докато изнасяше решението си пред тийнейджърите, техните родители, журналистите и притихналите служители на Съдебна охрана. Детайлите, които разкри, бяха повече от смразяващи.

„От доказателствата по делото, от извършените огледи, от показанията на свидетелите, може да се направи обосновано предположение, че именно тези петима обвиняеми, засега, са извършили предумишлено убийство„, подчерта съдия Минев и изброи част от вътрешните травми и фрактури, които убийците са причинили на жертвата си- счупени ребра, разкъсвания по бъбреците, по белия дроб и черния дроб, черепно-мозъчната травма. Той посочи, че и други младежи са участвали в побоя и гаврата, но в по-малка степен. Посочи имената поне на още дузина младежи, които са присъствали на инквизицията.

Той посочи, че престъплението е извършено без Георги Кузов по какъвто и да било начин да предизвиквал нападателите си.

„Да, действително е имало комуникация и чат, но на практика този човек е бил примамен на това място на среща. Няма данни по делото за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко нападение„, заяви съдия Петко Минев.

Той посочи, че квалификациите за особена жестокост и сексуална ориентация са факт, тъй като извън побоя има данни за: бръснене на вежди на жертвата; за гасене на фасове по тялото ѝ; за рисуване на свастики по него; за многократни заплювания; за душене на пострадалия от страна на обвиняемия Теодор; за отправяне на множество обиди, принизяващи човешката личност.

Той заяви, че липсва опасност обвиняемите да се укрият предвид непълнолетната им възраст, но има такава да извършат друго престъпление.

„Макар и неосъждани, тези петима млади хора са извършили изключително брутално посегателство срещу най-голямата ценност – човешкия живот. Начинът, по който те са го направили, въпреки младата си възраст и чистото съдебно минало, дава достатъчна характеристика за тях. Характеризира ги като жестоки хора, които не уважават никак чуждия живот. Които въпреки младата си възраст са натрупали агресия, която определено се откроява от обикновените случаи на тежки деяния„, заяви магистратът.

И допълни, че заради изключителността на случая съдът взима най-тежката мярка за неотклонение по отношение на непълнолетните. Тази изключителност идва от проявената значителна агресия и на практика смазването на един човек, както се изрази съдия Минев. „Човек, който им се е молил за милост, но не е получил такава„, добави в определението си съдията.

Той посочи и показността, с която е извършено престъплението.

„И гордостта, която обвиняемите са изпитали от стореното. Четох внимателно показанията на част от свидетелите, които са забелязали в социалните мрежи снимки и клипове с този смазан и беззащитен човек, със счупена глава, от която е тачала кръв, със счупени ребра, стъпкан, смачкан, загубил живота си и осъзнавал ужасът от неизбежната смърт. Какво са направили те? Качили са в социалните мрежи това, което са сторили, за да се похвалят пред други хора. Взели са му 30-те евро, да си хапнат дюнери. Това е изключителността на случая според съда и с тези мотиви той счита, че единствената адекватна мярка за неотклонение, е задържане под стража“, каза съдия Минев, едва прикривайки емоциите си.

Допълни в решението си, че Теодор има водеща роля за нанасянето на травмите, довели до смъртта на Георги – бил е най-жесток, най-активен в нанасянето на травмите, удрял е най-силно, душил го е с чантичка. Посочи този детайл, тъй като защитата на Теодор изтъкнала в пледоарията си негово заболяване.

Минев определи мярката „задържане под стража“, а младежите не трепнаха. За разлика от родителите им, които явно не подозират за паралелната виртуална реалност, която обитават наследниците им. Някои от тях бяха в абсолютен ступор от случващото се. Други призоваха медиите да не снимат лицата им, тъй като някои колеги ги публикуваха в рамките на заседанието, без да ги замажат.

„Те са деца!“, възкликна една от майките.