Кабинетът решава за ръководството на разузнаването

Правителството ще определи временно ръководство на Държавна агенция „Разузнаване“, докато Народното събрание се произнесе по предложението Антоан Гечев да оглави службата за нов мандат. Очаква се на днешното заседание да бъде назначен и заместник-председател на агенцията.

Сред точките в дневния ред е и осигуряването на средства за работата на Централната избирателна комисия през настоящата година. Кабинетът ще разгледа и предложение на президента за промени в указ, свързан с длъжностите във Въоръжените сили и Националната служба за охрана, за които се изискват висши офицерски звания.

Министерството на отбраната внася решение за придобиване на нови трикоординатни радари по рамково споразумение с Франция – част от усилията за модернизация на отбранителните способности на страната.

Социалното министерство предлага еднократна финансова помощ за близките на загиналия при наводненията в Габровска област през май.

Правителството ще обсъди и законодателни промени, насочени към намаляване на разликите в заплащането между мъжете и жените. Според данните в момента средното възнаграждение на мъжете остава по-високо с около 12 процента. Предвижда се работодателите да предприемат коригиращи действия при установени необосновани разлики за еднакъв труд. Промените са част от ангажиментите на България за въвеждане на европейски правила в тази област.