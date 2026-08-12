IL VOLO се завръщат на Античния театър в Пловдив

Грандиозните гласове, завладели четирите континента, отново ще омагьосат българската публика на 1 юли 2027

Има концерти, които просто слушаме, и такива, които изживяваме с цялото си сърце. На 1 юли 2027 г. в Античния театър в Пловдив отново ще се срещнем с феноменалния талант на Il Volo. Това не е просто концерт, а тържество на италианската романтика, вечните мелодии и виртуозното belcanto.

Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето избират отново една от най-любимите си сцени в света, за да подарят на българските почитатели грандиозен музикален спектакъл, преливащ от чиста емоция, елегантност и вокално съвършенство под открито небе.

Три гласа, превърнали се в глобален феномен

Открити едва 15-годишни на песенен конкурс „Ti lascio una canzone“, момчетата от Сицилия и Абруцо извървяват зашеметяващ път до най-големите световни сцени – от Arena di Verona и Radio City Music Hall в Ню Йорк до Royal Albert Hall в Лондон. Наричани от световната критика „наследниците на Тримата тенори“, те притежават множество златни и платинени албуми, две номинации за Латино Грами и милиони почитатели по целия свят.

Победители в Санремо и любимци на самия Папа Франциск, Il Volo съчетават по неповторим начин класическото италианско белканто с модерното звучене. С първия си изцяло авторски албум AD ASTRA и богатия си 17-годишен репертоар, те продължават да чертаят мост между миналото, настоящето и бъдещето на музиката.

След седем гостувания у нас в НДК, Античен театър, два пъти разпродадена Арена в София, българската им аудитория расте от година на година и с нетърпение очаква своите любимци.

Италианска романтика под звездите на Античния театър

Емблематичната сцена на Античния театър пази специални спомени и емоции за тримата италианци, превръщайки всяка тяхна среща с българската публика в празник, посрещнат „като у дома“.

На 1 юли догодина публиката в Пловдив ще се наслади на богат репертоар и нови изпълнения – вълнуваща съвкупност от вечните италиански класики, солови изпълнения, разкриващи индивидуалния чар на всеки от тримата изпълнители, шедьоврите от проекта им AD ASTRA и кулминацията на всеки концерт – Grande Amore.

Il Volo вече не са малките момчета с красиви гласове. Те са изградени артисти от световна класа, с перфекционизъм в сценичното поведение, мощно вокално майсторство, гарнирано с неповторимата харизма и италианска страст, всеки път с топло отношение към публиката, подаряващи двучасов музикален спектакъл от най-висока класа.

Това лято тримата италианци изнесоха първия си концерт на о. Корфу в уникалната атмосфера на Старата крепост в столицата Керкира. Организатор на събитието беше BG Sound Stage – компанията, която вече четвърта година представя концертите на Il Volo в Гърция. Сред тях и този в емблематичния театър „Иродио“, разположен в подножието на атинския Акропол.

Чуйте гласовете, които завладяха света – на 1 юли 2027 г, в Античен театър, Пловдив. Билетите за концерта на Пловдив са в продажба на www.more.com

Снимки: Анастас Тарпанов