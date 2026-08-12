„Псевдоприрода 2.0“ се сбогува с Пловдив с финална среща в Етнографския музей

Регионалният етнографски музей в Пловдив ще бъде домакин на заключително събитие на изложбата „Псевдоприрода 2.0“ на 13 август от 18:00 часа.

Посетителите ще могат да чуят равносметка за проекта от неговия автор и куратор арх. Ясен Марков, чиято концепция представи България на Архитектурното биенале във Венеция, както и от директора на музея доц. д-р Ангел Янков. Предвидена е и последна обиколка на експозицията, а след това гостите ще имат възможност да разговарят с екипа на проекта на чаша вино в двора на музея.

Организаторите отбелязват, че темите, поставени от изложбата – за климатичните промени, архитектурата и влиянието на човека върху природата – остават актуални и след края на експозицията.

Изложбата „Псевдоприрода 2.0“ може да бъде разгледана до 15 август в Регионалния етнографски музей. Проектът е продължение на българския павилион PSEUDONATURE, представен на 19-ото Архитектурно биенале във Венеция през 2025 г., и се реализира в партньорство с музея и с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“.