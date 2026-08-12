Туризмът отчете 198 млн. евро от нощувки

Туристическият сектор е реализирал близо 198 млн. евро приходи от нощувки през юни, което е с 13,6% повече в сравнение със същия месец на миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям дял от постъпленията идва от чуждестранните туристи – 138,9 млн. евро, докато българските граждани са генерирали 59,1 млн. евро приходи.

Любопитното е, че увеличението на приходите идва въпреки по-малкия брой реализирани нощувки. През юни те са били 3,69 милиона, което е с 3,6% по-малко спрямо година по-рано. От тях 2,48 милиона са реализирани от чужденци, а 1,21 милиона – от български туристи.

Статистиката показва още, че чуждестранните посетители остават по-дълго в местата за настаняване. Средният им престой е 4,4 нощувки, докато при българските туристи той е 2,4 нощувки.

Общата заетост на легловата база през юни е достигнала 37,4%, което представлява спад от 2,2 процентни пункта на годишна база. Най-висока остава заетостта в хотелите с четири и пет звезди – 49%, следвани от тризвездните хотели с 29,7% и местата за настаняване с една и две звезди, където заетостта е 20%.