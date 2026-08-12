Takeaway напуска България след близо две десетилетия на пазара

Още един познат бранд изчезва от българския пазар за доставки на храна. От 15 септември 2026 г. платформата Takeaway.com окончателно прекратява дейността си у нас, след като е информирала потребителите си с имейл.

До датата на закриването клиентите ще могат да използват всички валидни ваучери, както и неизползваните карти с печати, натрупани в приложението.

Решението не е свързано конкретно с българския пазар, а е част от по-широка стратегия на компанията майка Just Eat Takeaway.com. От дружеството посочват, че ще съсредоточат инвестициите си в държави, където виждат по-голям потенциал за растеж и възможност за изграждане на по-печеливши позиции.

Историята на платформата в България започва много преди появата на марката Takeaway.com. Компанията стъпва на вече утвърдения български бранд BGmenu, който беше придобит през 2018 г. и впоследствие ребрандиран.

Към момента Takeaway.com осигурява работа на около 220 служители и близо 480 куриери в страната. От компанията уверяват, че ще окажат съдействие на екипите си в процеса по прекратяване на дейността.

С излизането на Takeaway.com конкуренцията на пазара за доставки на храна у нас ще се свие още повече, а потребителите ще разчитат на по-малко големи международни платформи за онлайн поръчки.

Снимка: Takeaway.com/Facebook