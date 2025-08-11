Кой има имен ден на 11 август?

На 11 август Църквата отбелязва паметта на света мъченица Сузана. Празнуват жени с имена

По времето на римските императори Диоклетиан (284–305 г.) и Максимиан Херкул живял презвитерът Гавиний – брат на папа Гай (283–296 г.) и роднина на самия Диоклетиан. Гавиний имал дъщеря Сузана, възпитана в християнска вяра, известна с мъдрост и красота. Диоклетиан пожелал да я омъжи за осиновения си син Максимиан Галерий и изпратил роднината си Клавдий да сватоса.

Сузана категорично отказала, заявявайки, че е „невеста на Христос“. Думите ѝ трогнали Клавдий, който приел кръщение заедно със семейството си. По-късно и брат му Максим се обърнал към християнството. Това разгневило Диоклетиан, който заповядал Клавдий и семейството му да бъдат изгорени в Остиа, а Гавиний и Сузана – хвърлени в тъмница.

След време императорът изпратил съпругата си Ирина, тайна християнка, да убеди Сузана в брак. Вместо това двете се укрепили във вярата. Диоклетиан наредил синът му да обезчести девицата, но той, уплашен от ангелско явление, се отказал. Изпратен бил чиновникът Македоний с идол, на когото Сузана да се поклони. Тя отказала, идолът чудесно изчезнал, а пратеникът я пребил.

Виждайки непоколебимостта ѝ, Диоклетиан заповядал тайно да я обезглавят в дома ѝ. Царица Ирина прибрала тялото и кръвта ѝ, положила ги в гробница на свети мъченици. Папа Гай осветил дома ѝ за църква.

Мощите на св. Сузана и баща ѝ се пазят в Рим в църквата „Света Сузана“, а на папа Гай – в храма на негово име. Те, заедно с Клавдий, Максим и семействата им, приели мъченическа смърт през 295–296 г., прославяйки Христос.

На 11 август всяка година празнуват жени с имена: Лиляна, Сузана.

Сузана е древноеврейско име, което означава лилия.