Обявяват името на новия католически епископ в Пловдив

Името на новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез /епархия/ ще бъде обявено на 7 януари в катедралния храм „Свети Лудвиг”. Новината ще бъде съобщена от апостолическия нунций монсеньор Лучано Суриани, представител на папата в България, тъй като в Католическата църква епископите се назначават директно от Главата на Римокатолическата църква.

Софийско-Пловдивският диоцез е най-големият от трите католически епархии в страната с над 25 000 католици, включващ София, Пловдив, Раковски и католически села. Има 14 енории, 23 свещеника и 19 монахини. На територията му работи благотворителната организация Каритас Витания.

Припомняме, че през юли миналата година дългогодишният лидер на католическата общност в Южна България монсеньор Георги Йовчев подаде оставка, приета от папа Лъв XIV. Временно ръководството на Софийско-Пловдивска епархия бе поето от монсеньор Румен Станев.