Двама български граждани са евакуирани от Иран

Двама български граждани са били евакуирани от Иран успешно, съобщиха от Министерството на външните работи.
Сънародниците ни са преминали иранско-азербайджанската граница с помощта на служители от българското посолството в Техеран.
Предишната нощ 89 български граждани, евакуирани от Израел, пристигнаха в България с полет от Египет.
89 наши сънародници са евакуирани от Израел
Българи напуснаха еврейската държава и със съдействието на гръцките власти.
