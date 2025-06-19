Двама български граждани са евакуирани от Иран

Двама български граждани са били евакуирани от Иран успешно, съобщиха от Министерството на външните работи.
Сънародниците ни са преминали иранско-азербайджанската граница с помощта на служители от българското посолството в Техеран.
Предишната нощ 89 български граждани, евакуирани от Израел, пристигнаха в България с полет от Египет.
89 наши сънародници са евакуирани от Израел
Българи напуснаха еврейската държава и със съдействието на гръцките власти.
190 коментари
https://umassindiapharm.com/# india pharmacy mail order
https://umassindiapharm.com/# Umass India Pharm
ordering drugs from canada: canadadrugpharmacy com – canada drug pharmacy
https://nyupharm.xyz/# legit canadian pharmacy
medication online
https://nyupharm.com/# canadian pharmacy ltd
Umass India Pharm: online pharmacy india – india pharmacy
canadian pharcharmy
buy medicines online in india: Umass India Pharm – mail order pharmacy india
canadian online pharmacy