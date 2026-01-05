България се сбогува с Димитър Пенев

България се прощава с една от най-емблематичните личности в родния футбол – Димитър Пенев. Поклонението пред тленните останки на легендарния „Стратег от Мировяне“ ще се състои на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа.

Пенев почина в събота, 3 януари, на 80-годишна възраст, оставяйки дълбока следа в историята на българския спорт. Той остава единственият българин, постигнал върхови успехи както като футболист, така и като треньор.

Отиде си Димитър Пенев

Под негово ръководство националният отбор на България записва най-големия си успех – четвърто място на Световното първенство през 1994 година в САЩ. Кариерата му започва в Локомотив (София), а най-силните му години като състезател преминават в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба.

Като селекционер Пенев има ключова роля за израстването и налагането на някои от най-големите имена в българския футбол, сред които Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

В знак на признателност и уважение от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на клуба ще носи името на Димитър Пенев – символ на успех, отдаденост и златна епоха за българския футбол.