Президентът на САЩ заплаши и Колумбия с военна операция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха и към Колумбия, като заговори за възможна военна операция. Изявлението му дойде след акция, при която американски военни заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред съд по обвинения в „наркотероризъм“, съобщи Ройтерс.

По време на разговор с журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“ Тръмп заяви, че подобна операция му се струва напълно приемлива. Той обоснова позицията си с твърдението, че Колумбия, както и съседна Венецуела, е управлявана от човек, който насърчава производството и трафика на кокаин към Съединените щати. Американският президент добави, че това управление няма да продължи дълго, визирайки колумбийския държавен глава Густаво Петро.

Колумбийският президент отхвърли категорично обвиненията и критиките на Тръмп, предаде Франс прес. В публикация в социалната мрежа X Петро заяви, че името му не фигурира в никакви съдебни документи, свързани с наркотрафик, и призова американския президент да спре с клеветите.

Освен това Петро осъди и американската военна операция срещу Венецуела, като подчерта, че при липса на правно основание подобни действия представляват нарушение на суверенитета и могат да бъдат определени като отвличане.

Въпреки че Колумбия е важен военен и икономически партньор на САЩ в Латинска Америка, отношенията между двете страни в момента се намират на най-ниското си равнище, обобщава Франс прес.