Българите с ново любимо име за момичета за 2025 г.

И през 2025 година най-често срещаните имена в България при мъжете и жените са Георги (138 653) и Мария (99 335). След тях остават Иван и Елена, съобщават от НСИ.

При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София.

За първи път от девет години името София се нарежда начело в класацията. През изминалата 2025 то изпреварва досегашния лидер Мария, избрана от 460 семейства, както и Виктория с 445 новородени. Така името София се завръща на върха след близо десетилетие отсъствие от първата позиция. Сред най-популярните имена за момичета през 2025 г. се нареждат още Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела, като се отчита засилен интерес към по-съвременни и кратки имена.

При момчетата класацията остава без промяна. И през 2025 г. най-много новородени са кръстени Александър – общо 666 деца. Следват Георги с 662 и Калоян с 577. В топ 10 на мъжките имена влизат още Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил, като данните показват устойчивост в предпочитанията спрямо предходните години.

Статистиката разкрива и кои са най-разпространените имена в страната. Към края на 2025 г. Георги остава най-често срещаното мъжко име в България, следвано от Иван и Димитър. В първата десетка попадат още Николай, Петър, Александър, Христо, Стефан, Йордан и Красимир.

При жените най-много носителки продължава да има името Мария, следвано от Елена, Иванка, Йорданка и Виктория. Сред десетте най-разпространени женски имена са още Даниела, Петя, Десислава, Гергана и Росица.

Данните на НСИ показват още, че най-много именници в страната празнуват на Цветница – над 336 хиляди души. Сред дните с най-много именици са още Ивановден, Гергьовден, Рождество Христово, Стефановден, Димитровден, Никулден и Архангеловден.

Обобщената картина за 2025 г. показва съчетание между традиция и нови тенденции. Докато при цялото население водещи остават класически имена като Георги, Иван и Мария, при новородените се забелязва промяна в подреждането и нарастваща популярност на имена като София, Рая и Дария – знак за променящите се нагласи на младите родители.