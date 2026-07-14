Първата приета по медицина в МУ-Пловдив е с максимален бал 42

И тази година най-оспорвана остава специалността „Медицина“, а първите приети в „Медицина“ и „Медицинска сестра“ влизат с максимален резултат

Максималният възможен бал – 42, е постигнала първата приета кандидат-студентка в специалност „Медицина“ в Медицинския университет – Пловдив. Същият максимален резултат има и първата класирана в специалност „Медицинска сестра“, показват резултатите от първото класиране.

Данните потвърждават тенденцията, очертала се още след кандидатстудентските изпити – „Медицина“ остава най-конкурентната специалност в университета.

Само 0,06 точки делят първите две приети кандидатки по медицина. Втората е с бал 41,94, а минималният бал при приетите жени е 38,59. При мъжете най-високият резултат е 41,67, а последният класиран влиза с 33,91.

В специалност „Дентална медицина“ първата приета кандидатка е с 41,88, а последната – с 37,52. При мъжете максималният бал е 41,38, а минималният – 31,45.

И при „Фармация“ най-високият резултат е при жена – 39,82. Последната приета кандидатка е с бал 35,62, докато при мъжете баловете варират от 35,71 до 27,40.

Сред специалностите във Факултета по обществено здраве най-висок е балът за „Медицинска сестра“ – 36, следвана от „Лекарски асистент“ с 35. Последната приета кандидатка за медицинска сестра е с бал 26,54. При специалността „Медицински брат“ първият класиран е с 30,46, а последният от общо десетте приети – с 21,20.

В Медицинския колеж най-високият бал е отчетен в специалност „Медицинска козметика“, където първата приета кандидатка е с 35, а последната – с 31,62.

Силен интерес има и към специалностите „Инструктор по диетично хранене“, „Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицински оптик“, където приетите кандидатки са с бал над 34. Над 33 е минималният бал при жените в специалностите „Инспектор по обществено здраве“, „Рентгенов лаборант“ и „Акушерка“.

Първото класиране идва дни след като Медицинският университет отчете 155 отлични оценки по биология и 134 по химия на кандидатстудентските изпити.

Записването на приетите студенти и подаването на декларации за участие във второто класиране ще се проведе от 15 до 17 юли.