Гръцката Eurobank, собственик на Пощенска банка в България, е постигнала предварително споразумение за придобиването на 65% от капитала на Първа инвестиционна банка (Fibank). За договореността са уведомили ръководството на Fibank мажоритарните акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев.

Предстоящата сделка създава възможност за последващо обединение на Fibank и Пощенска банка. Така би се формирала най-голямата банкова институция в България по размер на активите и депозитите.

От двете страни определят придобиването като възможност за съчетаване на експертизата и пазарните позиции на финансовите институции, разширяване на предлаганите услуги и развитие на дигиталното банкиране. Очакванията са обединението да увеличи и капацитета за финансиране на домакинствата и бизнеса.

Сделката трябва да приключи през 2027 г.

Придобиването на мажоритарния дял от 65% се очаква да бъде финализирано през първата половина на 2027 г. За това са необходими съответните регулаторни одобрения и изпълнение на договорените условия.

След приключването на сделката Eurobank ще отправи задължително търгово предложение и към останалите акционери на Fibank съгласно българското законодателство.

До финализирането на процедурата Първа инвестиционна банка ще продължи да работи като самостоятелна кредитна институция. От ръководството уверяват, че за клиентите няма да има промени в обслужването.

„Вярваме, че Eurobank е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от нейното развитие. Обединението с Пощенска банка ще съчетае силните страни на двата екипа и ще открие нови възможности за нашите клиенти, служители и партньори“, заявиха основателите и мажоритарни акционери на Fibank Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев.

Какви са позициите на двете банки?

Основаната през 1993 г. Fibank е петата по големина банка в България по размер на активите. Към септември 2026 г. тя отчита консолидирани активи за 10,6 млрд. евро, кредити за 5,6 млрд. евро и депозити на физически лица за 8,2 млрд. евро. Акциите ѝ се търгуват на Българската фондова борса от 2007 г.

Eurobank е базирана в Атина и има водещи позиции в Гърция, Кипър и България, където оперира чрез „Юробанк България“ АД – Пощенска банка. Към 30 септември 2026 г. групата отчита общи активи от 114,2 млрд. евро.

Потенциалното обединение ще съчетае местния опит и клиентската база на Fibank с регионалния мащаб и международната експертиза на гръцката банкова група.

Снимка: Първа инвестиционна банка