Лекари от Комплексен онкологичен център – Пловдив отстраниха 15-килограмов злокачествен тумор от коремната кухина на 45-годишна жена. Сложната операция е преминала успешно, като екипът е успял да премахне образуванието радикално.



Пациентката В. Ж. е от Чирпан, където първоначално потърсила медицинска помощ заради необичайно подуване на корема. След прегледи в местната болница е насочена към КОЦ-Пловдив за допълнителна диагностика и лечение.

При постъпването ѝ изследванията установяват силно завишени стойности на туморните маркери, достигащи четирицифрени числа. Образните и лабораторните изследвания насочват към напреднал неопластичен процес на яйчника.

Пациентката е приета за диагностична лапароскопия, чиято цел е да се оцени разпространението на заболяването и да се определи обемът на необходимата хирургична намеса. По време на интервенцията лекарите установяват огромно туморно образувание с размери приблизително 20 на 30 сантиметра. След преценка на оперативната находка екипът преминава към отворена хирургия, която позволява радикалното му отстраняване.

Операцията е извършена от началника на Отделението по онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев, д-р Биляна Карафезиева с участието на анестезиолога д-р Маргарита Килова и операционната сестра Станислава Драгнева.

Последвалото хистологично изследване потвърждава злокачествения характер на тумора. Хирургичната намеса е оценена като изключително успешна, тъй като образуванието е отстранено радикално, без установени видими разсейки по време на операцията.

Самата пациентка разказва, че първите симптоми се появили още през май, но дълго време не били съпроводени с болка.

„От май месец нямах болки, но виждах как коремът ми непрекъснато се увеличава. Посетих гастроентеролог и гинеколог. Едва през октомври започнах да изпитвам болки и да се придвижвам трудно. Дойдох в Пловдив, защото имам доверие на лекарите тук. Днес, след операцията, се чувствам отлично. Цялата организация, от приемането до изписването, беше на много високо ниво. Много съм щастлива и благодарна на лекарите“, споделя В. Ж.

Специалистите обръщат внимание, че прогресивното увеличаване на коремната обиколка, съчетано с необяснима загуба на тегло, намален апетит и усещане за подуване, не бива да се подценява. Ракът на яйчниците може да се развива продължително време без изразена болка, поради което навременната консултация с гинеколог е от съществено значение за ранното му откриване.