Общинският съвет в Карлово даде старт на процедурата за промяна на терена за завода за барут край Кърнаре

След бурно заседание и протест, процедурата по промяна на статута на терена, предвиден за изграждането на завод за барут, който ще бъде реализиран съвместно от ВМЗ–Сопот и германския концерн „Райнметал“ бе задействана.

Решението беше взето с 17 гласа „за“, 10 „против“ и пет „въздържал се“, след над час полемики, процедурни спорове и настоявания от страна на част от съветниците и присъстващи граждани за повече прозрачност и обществено обсъждане.

С одобреното предложение Общинският съвет разреши изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот от 518 декара горска територия в местността Козлука в землището на село Кърнаре. Това е първата стъпка от административната процедура, по искане на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ).

Докладната записка първоначално беше 13-та точка от дневния ред, но по предложение на съветниците бе изтеглена като първа. В залата обаче се стигна до остри пререкания между представители на различните политически сили.

Напрежението ескалира след като не беше дадена думата на гражданина Димитър Бабеков и на депутата от „Величие“ Мария Илиева, което доведе до 10-минутна почивка. По време на нея възникна словесен сблъсък между председателя на ОбС Доньо Тодоров и народния представител от „Величие“ Красимира Катинчарова. След намесата на охраната и полицията, депутатката беше помолена да заеме място сред гражданите, а част от присъстващите с партийна ангажираност – да напуснат залата.

Преди заседанието пред сградата на общината протестираха граждани, организирани от партия „Възраждане“. Към тях се присъединиха и представители на „Величие“ от близки населени места. Протестиращите настояват за обществено обсъждане и местен референдум по темата.

След решението на ОбС, процедурата преминава в Министерството на земеделието и храните, след което трябва да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и проведено обществено обсъждане. Едва след това проектът може да получи реално одобрение.