Над 8000 лева депутатска заплата: Възнагражденията на властта растат

Възнагражденията на депутатите и висшите държавни постове продължават да растат, след като новите данни на Националния статистически институт показаха увеличение на средната заплата в обществения сектор. Така основното месечно възнаграждение на народните представители вече надхвърля 8000 лева.

Причината е действащата формула, според която депутатските заплати се изчисляват на база три средни работни заплати в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие. Данните за март сочат средно възнаграждение от 1412 евро, което автоматично повишава и доходите на народните представители.

Още по-високи остават заплатите на ръководните фигури в държавата. Председателят на парламента и министър-председателят получават значително по-големи възнаграждения, а президентската заплата остава сред най-високите в публичната система.

Към основните суми се добавят и редица допълнителни плащания – за участие в комисии, научни степени и други надбавки, които допълнително увеличават месечните доходи на управляващите.

Моделът за обвързване на политическите възнаграждения със средната заплата действа от години. Навремето правилото е било променено така, че изчисленията да стъпват върху последния месец на тримесечието – период, в който традиционно се отчитат по-високи доходи заради бонусите в публичния сектор.

Темата за високите възнаграждения идва на фона на заявките на кабинета да премахне автоматичното увеличение на част от заплатите в държавата. Управляващите вече обявиха намерение да преразгледат механизмите, по които се определят доходите на хората във властта, но засега няма яснота кога и как ще бъдат направени промените.