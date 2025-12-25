АктуалноБизнесГрадътЗабавлениеНовини

Как работят моловете в Пловдив по Коледа и Нова година

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:44ч, четвъртък, 25 декември, 2025
0 161 1 минута

Кои търговски центрове са отворени по празниците, как ще работят на 31 декември 2025 г. и какъв е режимът на 1 януари 2026 г.

След коледната вечеря и семейните събирания, много пловдивчани посягат към разходка, кино или късно пазаруване. От 25 декември нататък търговските центрове в Пловдив преминават на празничен режим, който важи до Нова година и първите часове на 2026-а.

Ето какво работи от днес нататък в най-големите търговски центрове под тепетата:

Mall Plovdiv

  • 25 декември: 11:00 – 18:00 ч.
    (много магазини и банкови офиси остават затворени; киното работи по програма)
  • 26 – 30 декември: стандартно работно време
    Магазини: 10:00 – 21:00 ч.
    Заведения: 10:00 – 22:00 ч.
  • 31 декември: 10:00 – 18:00 ч.
  • 1 януари 2026:
    Отворени са само зоната за хранене и киното от 13:00 ч.

Plovdiv Plaza Mall

  • 25 декември: 11:00 – 19:00 ч.
  • 26 – 30 декември: стандартно работно време
  • 31 декември: 10:00 – 18:00 ч.
  • 1 януари 2026:
    Почивен ден – целият търговски център е затворен

Mall Markovo Tepe

  • 25 декември: 11:00 – 19:00 ч.
    (част от обектите може да не работят)
  • 26 – 30 декември: стандартно работно време
  • 31 декември: 10:00 – 18:00 ч.
  • 1 януари 2026:
    Молът работи със съкратено време или не работи, в зависимост от конкретния обект.

Важно за посетителите

  • Кината (Cinema City, Cinema Arena) обикновено работят с отделен график, съобразен с прожекциите
  • Супермаркетите в моловете (например Billa в Markovo Tepe) често имат различно работно време
  • На 25 декември и 1 януари е препоръчително да се проверява конкретният магазин предварително.

С тази информация пловдивчани могат по-лесно да планират празничните си дни – дали за кино, разходка или последни покупки преди посрещането на Новата година.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:44ч, четвъртък, 25 декември, 2025
0 161 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина