АктуалноБизнесГрадътЗабавлениеНовини
Как работят моловете в Пловдив по Коледа и Нова година
Кои търговски центрове са отворени по празниците, как ще работят на 31 декември 2025 г. и какъв е режимът на 1 януари 2026 г.
След коледната вечеря и семейните събирания, много пловдивчани посягат към разходка, кино или късно пазаруване. От 25 декември нататък търговските центрове в Пловдив преминават на празничен режим, който важи до Нова година и първите часове на 2026-а.
Ето какво работи от днес нататък в най-големите търговски центрове под тепетата:
Mall Plovdiv
- 25 декември: 11:00 – 18:00 ч.
(много магазини и банкови офиси остават затворени; киното работи по програма)
- 26 – 30 декември: стандартно работно време
Магазини: 10:00 – 21:00 ч.
Заведения: 10:00 – 22:00 ч.
- 31 декември: 10:00 – 18:00 ч.
- 1 януари 2026:
Отворени са само зоната за хранене и киното от 13:00 ч.
Plovdiv Plaza Mall
- 25 декември: 11:00 – 19:00 ч.
- 26 – 30 декември: стандартно работно време
- 31 декември: 10:00 – 18:00 ч.
- 1 януари 2026:
Почивен ден – целият търговски център е затворен
Mall Markovo Tepe
- 25 декември: 11:00 – 19:00 ч.
(част от обектите може да не работят)
- 26 – 30 декември: стандартно работно време
- 31 декември: 10:00 – 18:00 ч.
- 1 януари 2026:
Молът работи със съкратено време или не работи, в зависимост от конкретния обект.
Важно за посетителите
- Кината (Cinema City, Cinema Arena) обикновено работят с отделен график, съобразен с прожекциите
- Супермаркетите в моловете (например Billa в Markovo Tepe) често имат различно работно време
- На 25 декември и 1 януари е препоръчително да се проверява конкретният магазин предварително.
С тази информация пловдивчани могат по-лесно да планират празничните си дни – дали за кино, разходка или последни покупки преди посрещането на Новата година.