От къде българинът пазарува дрехи

На върха в класацията е верига за достъпни стоки за бита и семейството, следвана от моден гигант, фокусиран върху актуални тенденции и висок клас дизайн

ТОП 5 на веригите, от които българите купуват най-много дрехи и обувки

Българите все по-често пазаруват дрехи и обувки от големите международни вериги, а 2024 г. се оказва силна за модния ритейл у нас, показват разчетите. Топ 20 търговци на облекла и обувки отчитат общ ръст на приходите от 11% до 1.135 млрд. евро – значително над средния растеж на глобалния пазар, който по данни на Euromonitor е около 4.2% за същия период.

Лидерът: Pepco с близо 150 млн. евро оборот

Начело по приходи отново е полската верига Pepco, съобщава Капитал. „Пепко България“ отчита близо 150 млн. евро приходи за 2024 г., което е почти 11% повече спрямо предходната година. Компанията има 187 магазина у нас и планира нови разширения през 2026 г. Тя е и сред най-големите работодатели в сектора с над 1100 служители.

Zara и Reserved в челната тройка

Втора по оборот е „Ай Ти Екс България“, която обединява марките на испанската група Inditex, включително Zara. Приходите ѝ надхвърлят 148 млн. евро, като дружеството оперира 33 физически и 7 онлайн магазина.

Трета е полската „Ел Пи Пи фешън България“, която управлява брандове като Reserved, Mohito, Cropp, House и Sinsay. Компанията отчита над 24% ръст на приходите до над 130 млн. евро за 2024 г.

Кои допълват топ 5 при дрехите

Сред най-големите играчи се нареждат още:

H&M – с оборот от 71 млн. евро и 19 магазина в страната;

LC Waikiki – с 68 млн. евро продажби и 31 обекта в България.

Спортните стоки също растат

При спортните облекла и обувки най-високо се класира Decathlon с над 76 млн. евро оборот и 8.27% ръст. Следват „Спорт тайм ЕУ“ (дистрибутор на Nike) с над 75 млн. евро и близо 20% увеличение, както и българската „Спорт-депо“ с над 70 млн. евро продажби.

Обувките: силен ръст за полските и германските вериги

Сериозен ръст бележат и търговците на обувки. „Модиво България“ (ССС) увеличава приходите си с 26.6% до над 20 млн. евро, а Deichmann отчита 11.6% ръст и над 18.7 млн. евро оборот.

Най-печеливши и най-доходоносни

Най-голяма печалба за 2024 г. отчита „Ай Ти Екс България“ – 16.7 млн. евро, следвана от „Пепко България“ и „Ню Йоркър България“. Именно „Ню Йоркър България“ е лидер по рентабилност сред компаниите в топ 20.

Само една фирма – онлайн платформата за дрехи втора употреба „Ремикс глобъл“, приключва годината на загуба, а още две – „Адидас България“ и „Глобал брандис дистрибюшън“, отчитат спад в приходите.

Къде купуваме обувки

При обувките пазарът също бележи сериозен ръст през 2024 г., като водещи са международните вериги.

Полската група CCC, представена чрез „Модиво България“, отчита 26.6% ръст и над 20 млн. евро приходи. Компанията управлява 20 магазина в страната и планира разширяване на мрежата си с поне още десет обекта през 2026 г.

Германската верига Deichmann също отчита силна година – 11.6% ръст и над 18.7 млн. евро продажби. Компанията оперира 25 магазина в България и залага на разширяване и модернизация на търговските си площи.

В спортния сегмент най-сериозни обороти правят веригите за маратонки и спортни обувки – „Спорт тайм ЕУ“ (дистрибутор на Nike) с над 75 млн. евро продажби и близо 20% ръст, както и „Спорт вижън“, която управлява магазини Sport Vision и BUZZ.

Така освен масовата мода, обувките и спортните стоки се оформят като един от най-бързо растящите сегменти в българската търговия на дребно.

Данните показват, че масовите международни вериги продължават да доминират пазара, а българските потребители залагат както на достъпни марки, така и на квалитетни спортни и обувни брандове. Секторът остава един от най-динамичните в търговията на дребно у нас.