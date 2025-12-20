Почти 15 000 лв събраха на Благотворителния коледен базар в Гимназията по хранителни технологии и техника. Рекордната сума от 14 880 лева ще отиде изцяло за благотворителност. Тази година в базара участваха ученици и учители, а бизнес партньори дойдоха да си купят ръчно приготвени вкусотии.

Парите ще бъдат разпределени към две деца, които имат спешна нужда от парична помощ. Седемгодишният Тони, който е с невросензорна загуба на слуха, ще получи пари за предстоящи рехабилитации и терапии.

Другото момче, което ще получи част от парите, е Любчо, на 22 години. След катастрофа той губи родителите си и остава сирак, развива детска церебрална парализа при този инцидент.

Парични суми ще бъдат разпределени и към 16 ученици от гимназията, които са в неравностойно положение.

Коледна торта с приказни герои беше продадена на търг за сумата от 150 лева. Тя отиде при директора на гимназията инженер Людмила Ганчева, която наддаваше за сладкото изкушение срещу свои колеги.

Питки, баници и суджуци също участваха в търга.

През това време училищните коридори бяха превърнати в голяма сладкарница – всеки клас продаваше ръчно изработени сладки и солени неща, за да подкрепи каузата.

Ивана от 9 клас изкушаваше с маслени фунийки, сложила цена от 2.50 за бройка, защото рецептата е от стария тефтер на баба ѝ. Момичето разказа, че цяла нощ заедно с майка и усуквали метални формички с тънък лист тесто, а после ги пълнили с крем.

На двора също се въртеше търговия. Две скари пушеха със сочни кюфтета и кебапчета. Докато се редяха на опашка, момчета и момичета коментираха, че скара в 9 часа е възможно изкушение, само ако се прави с кауза и се приготвя от училищните майстори – в случая двама деветокласника.

Празникът завърши с голямо хоро, поведоха го ученици от клуба” Танцувай с мен”.