Киномания в Пловдив отбелязва своя 20-годишен юбилей

20-тото юбилейно издание на Киномания в Пловдив се открива днес (14.11) с новия филм на Стефан Командарев “Made in EU”

Тази година Киномания в Пловдив ще отбележи своя 20-годишен юбилей. Старт на кино фестивала ще бъде даден днес (14.11) в 18:30 часа в Lucky Дом на киното с новия филм на Стефан Командарев – “Made in EU”. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации и беше номинирана за номинация за наградата на публиката Armani Beauty, секция Spotlight. „Made in EU” бе отличен с голямата награда за най-добър пълнометражен филм на последното издание на фестивала „Златна роза“, какво и с наградата на младежкото жури, а Гергана Плетньова спечели наградата за най-добра женска роля.

Във впечатляващия актьорски състав на „Made in EU” са още Герасим Георгиев-Геро, Тодор Коцев, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян, Иван Бърнев и др. Вълнуващата история е фокусирана върху героинята Ива, шивачка в малък български град. Обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град, тя се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Стефан Командарев се завръща с филм размисъл за агресивния капитализъм – още един завладяващ, актуален и жесток портрет на експлоатираните, изцяло made in EU.

В първия уикенд (15-16.11) на Киномания ще можем да видим филмите “Blue moon”, “Умри, моя любов” и “Шопен – соната за Париж”.

Киномания се провежда със съдействието на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

Цена на билетите: 14лв (7.16 евро), 10лв (5.11 евро) за учащи и пенсионери. Билети се продават на касата на Lucky Дом на киното (16:00 – 21:00 часа) и на https://kinolucky.com/.