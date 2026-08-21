АртКултураНовини

Стефания Колева и Геро идват в Пловдив с „Оставам за малко“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:24ч, петък, 21 август, 2026
0 139 1 минута

Комедийно-драматичният спектакъл гостува на Лятно кино „Орфей“ на 21 август

Какво се случва, когато една жена се върне след три години отсъствие, един мъж се опитва да запази реда в живота си, а дъщеря им вече е избрала своето „сега“? Отговорите идват с много хумор, но и с немалко неизказани думи в спектакъла „Оставам за малко“, който гостува в Пловдив.

Пиесата ще бъде представена на 21 август от 20:30 часа на Лятно кино „Орфей“.

В центъра на историята е едно семейство, което се оказва принудено да се срещне с натрупаните през годините страхове, неизказани чувства и стари рани. Между комичните ситуации и разминаванията героите постепенно стигат до въпроса какво означава да простиш и да продължиш напред.

„Оставам за малко“ е комедийно-драматична история за отношенията между хората, за отсъствието и завръщането, но и за онази непредвидима нежност, която понякога се появява именно в най-трудните моменти.

На сцената са Стефания Колева, Герасим Георгиев – Геро, Катя Иванова, Александър Григоров и Димитър Живков. Режисьори на спектакъла са Герасим Георгиев – Геро и Димитър Живков.

Текстът е на Александър Чобанов и Лило Петров, сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова, а музиката – на Павел Терзийски.

Спектакълът е с продължителност 90 минути.

Организаторите препоръчват зрителите да бъдат в залата поне 30 минути преди началото. След започването на представлението местата не се гарантират, като закъснелите зрители ще бъдат настанявани по начин, който да не пречи на спектакъла.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:24ч, петък, 21 август, 2026
0 139 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина