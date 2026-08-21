Стефания Колева и Геро идват в Пловдив с „Оставам за малко“

Комедийно-драматичният спектакъл гостува на Лятно кино „Орфей“ на 21 август

Какво се случва, когато една жена се върне след три години отсъствие, един мъж се опитва да запази реда в живота си, а дъщеря им вече е избрала своето „сега“? Отговорите идват с много хумор, но и с немалко неизказани думи в спектакъла „Оставам за малко“, който гостува в Пловдив.

Пиесата ще бъде представена на 21 август от 20:30 часа на Лятно кино „Орфей“.

В центъра на историята е едно семейство, което се оказва принудено да се срещне с натрупаните през годините страхове, неизказани чувства и стари рани. Между комичните ситуации и разминаванията героите постепенно стигат до въпроса какво означава да простиш и да продължиш напред.

„Оставам за малко“ е комедийно-драматична история за отношенията между хората, за отсъствието и завръщането, но и за онази непредвидима нежност, която понякога се появява именно в най-трудните моменти.

На сцената са Стефания Колева, Герасим Георгиев – Геро, Катя Иванова, Александър Григоров и Димитър Живков. Режисьори на спектакъла са Герасим Георгиев – Геро и Димитър Живков.

Текстът е на Александър Чобанов и Лило Петров, сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова, а музиката – на Павел Терзийски.

Спектакълът е с продължителност 90 минути.

Организаторите препоръчват зрителите да бъдат в залата поне 30 минути преди началото. След започването на представлението местата не се гарантират, като закъснелите зрители ще бъдат настанявани по начин, който да не пречи на спектакъла.