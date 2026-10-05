Ново пешеходно пространство се оформя до площад „Централен“

Ново пешеходно пространство ще бъде оформено в централната част на Пловдив като част от поредния етап от благоустрояването на района. Дейностите обхващат продължението на ул. „Д-р Г. М. Димитров“ и зоната около административната сграда на площад „Централен“, пред Общинска полиция.

Проектът предвижда разширяване на пешеходната зона от площада, обособяване на кътове за почивка, ново осветление и облагородяване на съществуващата градинка.

За да бъде реализирано новото пространство, съществуващите лавровишни ще бъдат преместени и пресадени на друго място. След това в градинката ще бъде засадена допълнителна зеленина, включително цветя и храсти.

„Целта ни е да увеличаваме пешеходните пространства в Пловдив и да ги свързваме така, че придвижването пеша да бъде по-удобно. Тук ще има повече място за разходки, зеленина и кътове за почивка“, коментира кметът Костадин Димитров.

Новият етап е продължение на благоустрояването на зоната около Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет. Преди това бяха обновени ул. „Цанко Дюстабанов“ и площадното пространство пред Пловдивския университет.

През септември приключи и реконструкцията на ул. „Д-р Г. М. Димитров“ между ул. „Цар Асен I“ и ул. „Авксентий Велешки“. Там бяха подменени амортизираната подземна инфраструктура, асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите, обновено бе уличното осветление и бе положена нова пътна маркировка.

При ремонта е запазена максимално съществуващата растителност и естествената сянка по улицата.