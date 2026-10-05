„Мяра“: Йотова и Вълчев с 46,9% подкрепа, Гюров и Кандев – с 25,3%

Ако президентските избори се провеждаха в началото на октомври, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев би получила 46,9% от гласовете, а Андрей Гюров – Георги Кандев – 25,3%. Това показват данни от независимо проучване на социологическата агенция „Мяра“, публикувано днес.

Трети според изследването са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 8,8% подкрепа.

За Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева биха гласували 4,2%, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,7%. Радостин Василев и Красимир Манов са с 2,2%.

Сред останалите кандидат-президентски двойки стойностите са около 1%. В тази група са Георги Димов, Ивайло Симеонов и Росен Миленов. Опцията „Не подкрепям никого“ е посочена от 2,3% от анкетираните.

35,4% заявяват готовност да гласуват

Според отговорите на участниците в изследването очакваната избирателна активност е 35,4%.

От „Мяра“ изрично уточняват, че данните представляват моментна картина на електоралните нагласи, а не прогноза за крайния изборен резултат.

Проучването е проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета в периода 26 септември – 4 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани. Посочената максимална стохастична грешка е ±3,1 процентни пункта при 50% дялове. Според агенцията 1% от цялата извадка, а не от заявилите намерение да гласуват, съответства на близо 53 000 души.