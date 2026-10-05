Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“ разпространи официална позиция по повод проведената днес полицейска акция в в две от клиниките на най-голямата болница у нас, намиращи се на територията на База 1 на бул. „Васил Априлов“. Тя е подписана от изпълнителният директор на здравната институция проф. Карен Джамбазов.

“ Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи“, се казва в позицията на болницата.

„Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки. Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа“, допълват от УМБАЛ „Св. Георги“. .