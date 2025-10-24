Разнообразна селекция от филми, свързани с легенди на европейската култура предлагат следващите два дни на кино-литературния фестивал Синелибри в Пловдив.

Петъчната вечер е запазена за „Франц“ – новият филм на неповторимата режисьорка Агнешка Холанд. Този път тя се фокусира върху живота на култовата фигура на европейската литература Франц Кафка, на когото прави портрет, чрез калейдоскоп от различни събития. Историята започва от детството му в Прага и ни разхожда до смъртта му след Първата световна война в Австрия. Филмът, събирал овации на най-големите световни фестивали, сред които тези в Торонто и Сан Себастиан, ще гледаме тази вечер, 24 октомври, от 18:30 часа.

В събота ще обърнем поглед и към музиката с ранната прожекция – „Силви Вартан. От любов“. Документалната продукция с режисьор Георги Тошев ще ни разкаже за живота и успехите на родената в България световна музикална звезда. Прожекцията е на 25 октомври от 17 часа.

Дългоочакван акцент е късният филм, новото произведение на любимия на киноманите италианец Паоло Дженовезе „Любовта е лудост“. Филмът ни потапя в романтичната среща на двама души, но чрез забавно пътешествие в съзнанието им – когато мислите на всеки от тях се превръщат в арена на егоистични импулси, неизказани желания и вътрешни конфликти. Филмът е отличен с няколко награди на италианските киножурналисти, сред които за най-добра комедия и най-добра актриса в комедиен филм. Прожекцията е в събота от 19 часа.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билети може да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.