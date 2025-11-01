Финалният уикенд на кино-литературният фестивал Синелибри дойде, но в последните два дни той предлага филми, които не бива да се пропускат. Съботната програма започва с новия филм на Сеск Гай – „Моята приятелка Ева“. Ева е 50-годишна жена, омъжена от над двайсет години, с две деца тийнейджъри. По време на една командировка до Рим тя осъзнава, че иска да се влюби отново, преди да е станало „твърде късно“. Прожекцията е днес, 1 ноември, от 17:00 часа.

Акцентът довечера е върху френската анимацията „Невероятният свят на господин Паньол“. Филмът пресъздава удивителния живот на Марсел Паньол – драматург, писател и режисьор, израснал в семейство от средната класа в Марсилия и превърнал се в един от най-изобретателните и плодовити творци в света от 30-те до 50-те години на миналия век. Прожекцията е от 19:00 часа.

В неделя също предстоят два филма, задължителни за кинофеновете – забавният скандинавски „Трима мъже за Вилма“ и новият на Паоло Сорентино „Помилване“, който вече събра множество положителни отзиви.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билетиможе да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.