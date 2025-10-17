Френски старт на Синелибри

Силен френски уикенд ни очаква за старт на пловдивското издание на кино-литературния фестивал Синелибри.

Началото е тази вечер, петък, с „Чужденецът“ – адаптация под режисурата на Франсоа Озон на знаменития едноименен роман на Албен Камю. Историята за безразличния към живота и обществото Мьорсо, живеещ в Алжир през 60-те, привлече вниманието на критиката с номинации за „Златен лъв“ от Венеция и за Награда на публиката от престижния фестивал в Сан Себастиян. Прожекцията е тази вечер, 17 октомври, от 18:30 часа.

Съботният фестивален ден започва с българско кино – „Диви ягоди“ от Татяна Пандурска. Филмът разказва за нюйоркска архитектка с български корени, която пристига в Родопите да наследи семеен имот от починалите си баба и баща българин. В следващите дни тя научи повече за себе си и рода си с истории, които могат да ѝ помогнат да преоткрие себе си. Филмът е със специална награда на журито от фестивала „Любовта е лудост“ и награди за композитор и за звук на СБФД „Васил Гендов“. Прожекцията е в събота от 17:30 часа.

Втората съботна прожекция ни връща отново в света на френското кино с „Най-богатата жена на света“. Легендата Изабел Юпер се превъплъщава в наследницата на богатството на козметичната компания L’Oreal. Всичките ѝ взаимоотношения са чрез властта и парите, а дъщеря ѝ има всичко, освен любовта на майка си. Филмът е номиниран за „Странна палма“ на фестивала в Кан и можем да го гледаме в събота от 19 часа.

Неделя също е запазена за френски филм с „Голямата арка“. Филмът разказва за идеята на френския президент Франсоа Митеран за международен архитектурен конкурс с цел издигане на арка, символ на хуманизма в парижкия квартал Дефанс. Проектът, който е съседство с Лувъра и Триумфалната арка обаче среща трудности от разнообразен характер. Прожекцията е в неделя, 19 октомври, от 18:30 часа.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билети може да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.