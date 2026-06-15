23-годишен спечели 2,2 млн.евро от еротични видеа на пловдивчанка

23-годишен пловдивчанин бе предаден на съд от Окръжна прокуратура по четири обвинения. Митко Бошнаков бе арестуван при акция на полицията миналата година по разследване за пране на пари чрез схема с разпространение на еротично съдържание в специализирани профили и набиране на жени за създаването на въпросното съдържание.

Обвинението е конкретно за една пострадала от дейността на Бошнаков и други участници в аферата- 24-годишно момиче, също от Пловдив. Двамата се запознали през 2021 г. в социалните мрежи, докато живеели в Лондон. Жената споделила, че семейството й имало финансови затруднения, а обвиняемият обещал да помогне. Той й направил профил в интернет платформа с платен абонамент и започнал да публикува нейни снимки и видеоклипове с порнографско съдържание. Обещал да й плаща възнаграждение от 10 000 долара всеки месец, което не се случило. Бошнаков не предоставил достъп на жената до профила в платформата. Така постъпилите финансови средства в електронния портфейл от платения абонамент в размер на общо 2 177 744 евро за периода от април 2021 г. до февруари 2025 г. той прехвърлил в свои банкови сметки в България. Установено е, че с част от парите той закупил автомобили и имоти у нас.

Първото обвинение срещу него е за това, че е създал, предлагал, продавал и разпространявал порнографски материали – фотоснимки и видеоклипове, на 24-годишна жена. Митко Бошнаков е предаден на съд и за това, че е използвал електронен дигитален портфейл на същата 24-годишна жена, като публикувал нейни интимни снимки и видеоклипове без знанието й и получените средства от потребители в общ размер на 2 280 618 щатски долара с равностойност 2 172 744 евро пренасочил по банкови сметки на свое дружество.

Бошнаков ще отговаря пред Темида и за това, че с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у жертвата, че срещу съгласието да бъде заснемана в интимни снимки и клипове, които да бъдат публикувани на платформата, ще й плаща месечно възнаграждение в размер на 10 000 щатски долара, което не е сторил, и с това й причинил имотна вреда в размер на общо 465 000 щатски долара, като измамата е в големи размери.

Обвинен е и за това извършване на финансови операции, сделки, придобил е и е пренасочвал чужди парични средства, постъпвали в електронния портфейл от профила на 24-годишната жена в интернет платформа, без да са негова собственост.

Спрямо обвиняемия Бошнаков е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд, съобщиха от прокуратурата.