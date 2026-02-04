11 от най-ярките пловдивски художници – от ДиКиро и Слона до поколението 80-те – показват „една безкрайна свобода“ на изложбата „ТрадАРТ – живописта преди и сега“

При огромен интерес от културната общественост, галерия „Капана“ на Градска художествена галерия – Пловдив откри впечатляващата изложба „ТрадАРТ – живописта преди и сега“. Кураторите Моника Роменска и Пламена Димитрова – Рачева събраха 11 от най-значимите пловдивски творци от няколко поколения, обединени от духовна близост и любов към живописта.

Както заяви на откриването Моника Роменска: „Големи български художници има от всички краища на страната, но приемственост и така наречената Школа има само в Пловдив. Показваме едни от най-ярките художници в Пловдив от втората половина XX век – Димитър Киров – ДиКиро, Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Георги Бояджиев – Бояджана и Кольо Витковски, като правим мост с поколението от 80-те: Атанас Хранов, Васил Стоев, Николай Кучков, Станимир Видев, Недко Итинов и Румен Жеков. Разбира се, в Пловдив художниците сме много, но в този проект не става въпрос за възраст, за различни поколения, а за начин на мислене, за отношение. Става въпрос за една безкрайна свобода.“

От свое и от името на Пламена Рачева, която не успя да пристигне, Моника Роменска специално благодари на дизайнера на изложбата – Георги Димитров, припомняйки максимата, че най-добрата идея е осъществената идея. Тя подчерта и цялостното съдействие, което е получила от Градската художествена галерия, в чийто екип е от години.

За Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм, няма съмнение, че проектът ще е сред най-стойностните събития на годината, които са част от Културния календар на града:

„В последните вече две години поставяме силен акцент върху кураторските изложби, върху този конкурсен принцип, което ражда такива проекти като днешната изложба. Няма нищо по-хубаво от това да се търси диалог, мост между двете епохи. С Александър Секулов си говорихме, че Пловдив се развива и нищо не започва от днес. Но особено в сферата на живописта имаме един сериозен фундамент и изложбата показва най-големите пловдивчани в тази област. Най-важното е, че този фундамент е много стабилен и днес тук имаме хора, които са част от нашето съвремие, които носят техния завет, които черпят от тази инспирация и продължават да развиват нашия град такъв, какъвто е днес. Това е нещо специално, особено когато търсим приемственост във всички сфери на живота. Много е важно, че тук Пловдив дава знак, че тази приемственост е възможна. Прекрасно е, че проектът е мултидисциплинарен и мултижанров, включава срещи с художниците, образователни елементи. Защото освен за историята на Пловдив, нека децата да знаят и кои са хората, които го правят град на художниците и днес.“

Физически на събитието присъстваха трима от артистите: Николай Кучков, Станимир Видев и Атанас Хранов, който обобщи общите чувства с думите: „Много се радвам и се гордея, че съм приятел с всички тези художници, които са залата“. А Станимир Видев допълни: „Благодаря ви, че сте тук тази вечер, без вас нямаше да се получи“.

Вълнението беше споделено от наследниците на големите автори, които бяха предоставили творби от семейните колекции. В изложбата са включени също произведения от фондовете на ОИ „Старинен Пловдив“, ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик, ХГ – Казанлък, както и от личните колекции на Анна Джуркова, Анна Дякова и Олга Петрова.

Изложбата може да се види до 22 март 2026 г.

Проектът е на Сдружение „Общество Арт Графос“ и се финансира от Община Пловдив след провеждането на конкурс за кураторска концепция с фокус върху творците, оставили ярка следа в духовния живот на града.