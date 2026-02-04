Пиян младеж без книжка помете паркиран автомобил

Пиян и неправоспособен водач бе задържан вчера сутринта от служители на РУ-Труд. Около 7.30 ч. униформените реагирали на сигнал за лек автомобил „БМВ“, който ударил паркирана кола пред адрес в село Маноле и напуснал местопроизшествието. Предприетата проверка установила, че зад волана бил 20-годишен младеж без придобито свидетелство за правоуправление. Допълнително се оказало, че той е под въздействие на алкохол – дрегерът отчел наличие на над 1,3 промила. Извършителят е отведен за едно денонощие в полицейския арест, води се досъдебно производство.