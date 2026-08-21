Две различни музикални вечери продължават лятната програма на Plovdiv Jazz Fest край Пловдив

Лятото край Пловдив продължава с музика под открито небе. Тази вечер и утре село Марково събира на едно място камерния джаз и големия концерт на открито като част от Markovo Music Summer – лятното продължение на Plovdiv Jazz Fest.

На 21 август от 21:00 часа на сцена „Панорамна 60“ ще бъде концертът на Мирослава Кацарова трио с програмата „Дългите сенки на август“. До вокалистката и пианиста Мирослав Турийски ще застане барабанистът Начо Господинов.

Тримата музиканти имат дълъг общ път по фестивалните и клубни сцени в България. Кацарова и Турийски са реализирали заедно три студийни албума – My Cinema, Теменужена и Beyond Jazz.

Концертът носи името на песен, която Мира Кацарова записва преди няколко години по текст на поетесата Ина Иванова. Оттам тръгва и настроението на цялата програма – лятно, камерно и малко носталгично.

Публиката ще чуе авторски композиции, както и осъвременени класики от световната песенна традиция на ХХ век. В програмата има песни на английски, португалски, френски и испански език, а аранжиментите са на Мирослав Турийски.

Билетите за концерта са 30 евро, като се продават през Eventim и на място.

В събота – концертът, за който входът е свободен

На следващата вечер, 22 август от 21:00 часа, музиката се мести на централния площад в Марково. Там ще излязат Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, а входът е свободен.

Групата е сред постоянните любимци на публиката и ще представи както добре познати песни, така и нов материал. „Обичайните заподозрени“ работят по концептуалния албум „Акустиката на България“, като през април тази година излезе песента „Красота“ – вторият сингъл от предстоящия проект.

В състава са и музиканти, добре познати на публиката на Plovdiv Jazz Fest – басистът Веселин Веселинов-Еко и барабанистът Стоян Янкулов-Стунджи, и двамата носители на Голямата награда на фестивала.

Така последните два дни от лятната програма в Марково предлагат два съвсем различни начина да прекараме августовската вечер – първо с камерна музика и джаз под звездите, а след това с голям концерт на площада.

Markovo Music Summer е лятното продължение на Plovdiv Jazz Fest, което тази година за първи път оформя Марково като отделна музикална територия с програма, излизаща отвъд рамките на джаза.

21 август, 21:00 ч. – Мирослава Кацарова трио, сцена „Панорамна 60“, с. Марково – 30 евро

22 август, 21:00 ч. – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, централен площад, с. Марково – вход свободен