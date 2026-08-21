Prada, Valentino и Chloé са сред имената, които могат да се появят сред находките

Има хора, които влизат в мола с конкретен списък, и такива, които просто обичат да се разходят и да видят какво ще открият. За втората група от 22 август разходката из Plovdiv Plaza ще има още една спирка.

На първия етаж на търговския център отваря врати HalfPrice – магазин от т.нар. off-price формат, при който идеята е да се търсят известни марки на цени, по-ниски от стандартните за съответните продукти.

Сред имената, които веригата посочва в асортимента си, са Calvin Klein, Michael Kors, PINKO, Reebok, FILA, Valentino, Prada, Chloé и Moschino. Предлагат се още обувки, чанти и аксесоари, козметика, спортни стоки, играчки и продукти за дома.

И тук идва интересната част за хората, които обичат да „ловуват“ за добра покупка. При off-price модела наличностите се променят постоянно, така че една находка може да не бъде на същото място при следващото посещение. Вместо да знаеш предварително какво точно ще купиш, има известен елемент на изненадата.

Днес може да попаднеш на дизайнерска чанта, утре на маратонки, а при следващата разходка – на козметика или нещо за дома, което изобщо не е било в списъка.

Моделът вече е популярен на европейския пазар, а с новия обект влиза и в още една пловдивска шопинг локация.

Откриването е на 22 август, като магазинът ще бъде разположен на ниво 1 в Plovdiv Plaza.

За пловдивските шопинг маниаци това означава още една възможност за онзи особен вид пазаруване, при който тръгваш само да разгледаш, а си тръгваш с находка, която не си знаел, че търсиш.