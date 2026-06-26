Проектът на Иван Шопов гостува в Пловдив с концерт от програмата на Music of the Ages

Българският музикален проект Trigaida ще гостува в Пловдив на 26 юни с концерт на Римския стадион. Събитието е част от програмата на форума Music of the Ages и от Културния календар на града за 2026 година.

Началото е от 19:30 часа, а публиката ще има възможност да чуе характерното звучене на формацията, която съчетава автентичен български фолклор с модерна електронна музика.

Trigaida обединява вокалистката Ася Пинчева, продуцента Иван Шопов и мултиинструменталиста Георги Маринов – Хорхе. В музиката им традиционните народни мотиви се преплитат с електронни ритми, атмосферични звукови картини и съвременни сценични решения.

В основата на проекта стои Иван Шопов – един от най-познатите български артисти на електронната сцена. Под псевдонимите Balkansky и COOH той е участвал на фестивали и клубни сцени по цял свят, а с Trigaida насочва вниманието си към нов прочит на българското музикално наследство.

Гайдата на Георги Маринов – Хорхе и характерният глас на Ася Пинчева допълват концепцията, превръщайки концерта в своеобразно пътешествие между традицията и съвременността.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от поредицата културни прояви, които през лятото превръщат откритите пространства на града в сцена за музика от различни епохи и жанрове.