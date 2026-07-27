Оперативният лизинг освобождава пари и време за бизнеса

Макар оперативният лизинг често да се свързва с големите международни корпорации, той е критично важен инструмент и за малките и средни предприятия (МСП). За една дистрибуторска фирма или локален бизнес повредата на автомобила не е просто сервизен разход, а пропусната полза.

Професионалното управление на автопарка минимизира тези рискове. Експертите от Ayvens – глобален лидер в сектора на оперативния лизинг посочват, че услуги като „от врата до врата“, денонощна пътна помощ и осигуряване на заместващ автомобил гарантират спокойствие за бизнеса, че няма да спре, ако колата влезе в сервиз.

Управлението на служебните коли винаги освен логистичен въпрос е и стратегическо финансово решение. За много компании в България традиционният модел на притежание чрез покупка или финансов лизинг започва да отстъпва място на по-ефективна алтернатива: оперативния лизинг с пълно обслужване.

От Ayvens обясняват, че този процес е част от по-голяма световна тенденция за преминаване към абонаментни услуги, където водещ е комфортът на ползвателя, а не тежестта на собствеността.

Капанът на „привидно евтината“ собственост

Повечето мениджъри все още оценяват разходите за автопарк през лихвения процент на лизинга или покупната цена. Реалността обаче е по-сложна. Пълната стойност на притежание (т.нар. TCO – Total Cost of Ownership) включва много повече от месечната вноска. Тя обхваща застраховки, данъци, винетки, периодично обслужване, управление на щети, смяна и съхранение на гуми, както и риска от обезценяване на актива.

Като глобален доставчик Ayvens например управлява над 3.4 милиона автомобила в 41 държави. Това означава, че купува гуми на цени, недостъпни за отделния бизнес и договаря застраховки при условия, невъзможни за малка или средна компания благодарение на огромната си партньорска мрежа.

С други думи, когато компанията сключи договор за оперативен лизинг, тя на практика „наема“ преговорната сила на голяма корпорация – за управление на собствения си автопарк. Точно този модел Ayvens прилага – независимо дали клиентът е многонационална корпорация или местен бизнес с единични коли.

От финансова и счетоводна гледна точка оперативният лизинг носи и друго голямо облекчение за баланса на компанията.

Тъй като автомобилите не се причисляват като дълготрайни материални активи (ДМА), те не утежняват финансовите показатели на фирмата.

Още по-важен инструмент за данъчна оптимизация е възможността за пълно възстановяване на ДДС върху месечните вноски. За разлика от покупката или финансовия лизинг, където правото на данъчен кредит често е ограничено само до лекотоварни автомобили (категория N1), при оперативния лизинг като услуга за мобилност ДДС се възстановява регулярно за целия автопарк – включително и за стандартните пътнически автомобили (извън категория N1). Това носи директна и незабавна финансова полза за паричния поток на компанията.

Допълнително предимство е липсата на първоначална и окончателна вноска с остатъчна стойност, което прави планирането на бюджета абсолютно точно – без изненади извън вноската.

Наблюденията показват, че когато един автомобил с конвенционален двигател достигне 4-5 години, компонентите започват да се износват и разходите за поддръжка рязко нарастват. При финансовия лизинг клиентът на практика купува автомобила на изплащане и поема всички тези оперативни рискове. При модела на Ayvens подходът е коренно различен – срещу една фиксирана такса бизнесът получава пълно покритие на всички нужди, превръщайки непредсказуемите ремонти в ясен оперативен разход.

Гъвкавост в несигурни времена

Традиционните договори за 48 месеца невинаги отговарят на нуждите на компаниите със сезонна дейност или тези с проектен тип работа. Решението, което предлагат от Ayvens, е концепцията за гъвкав оперативен лизинг (Ayvens Flex).

Този модел позволява наемане на автомобили за период от 1 до 24 месеца с възможност за връщане без наказателни такси.

За разлика от класическия Rent-a-car, където цените се колебаят спрямо сезона, тук цената остава постоянна, а нивото на обслужване – идентично с това на дългосрочния лизинг. Това е идеално решение за нови позиции, срочни договори или пикови периоди на натоварване.

Електрификацията: Вече не е само „еко“, а и икономически изгодно

Преходът към електрическа мобилност за много компании изглежда рисков и спирачката тук е финансова. Технологиите при батериите се развиват толкова бързо, че един електрически автомобил, закупен днес, утре може да е морално остарял и да губи бързо цена на вторичния пазар. Ако дадена компания притежава тези автомобили в баланса си, тя изцяло носи риска от тяхното обезценяване и последващата трудна препродажба.

Тук оперативният лизинг действа като абсолютен защитен механизъм за бизнеса. Чрез своя модел Ayvens поема изцяло пазарния и технологичния риск, както и грижата за остатъчната стойност. Клиентът не плаща първоначална вноска и не се притеснява колко ще струва той след няколко години. Вместо това, бизнесът плаща само една фиксирана месечна вноска за целия период на ползване, като знае разхода си до стотинка, а в края на договора просто връща ключовете и може да премине към следващото поколение по-модерна технология.

Преминаването към оперативен лизинг е естествена еволюция. За бизнеса става все по-логично да търси партньор в управлението на активи, които изискват сериозна поддръжка. Когато една компания спре да мисли за своите автомобили като за „собственост“ и започне да ги приема като „инструмент за работа“, тя печели най-ценния ресурс – време да се фокусира върху своя успех.