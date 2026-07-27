Йотова зададе първия ход в битката за „Дондуков“ 2

Ранното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова за президент ѝ дава възможност да зададе дневния ред на предстоящата кампания, а потенциалните ѝ опоненти изглеждат неподготвени. Около тази теза се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политологът проф. Росен Стоянов в ефира на NOVA.

Според анализаторите заявката на Йотова е поставила останалите възможни кандидати в неудобна позиция, тъй като повечето от тях все още не са обявили дали ще се включат в президентската надпревара. Като пример беше посочен Андрей Гюров, който все още не е заявил намеренията си.

Проф. Росен Стоянов определи ранното влизане в кампанията като нормална политическа практика. По думите му кандидатите трябва отрано да представят идеите си пред обществото, вместо да пазят имената си до последния момент.

В дискусията беше засегнат и въпросът дали президентът Румен Радев ще застане зад кандидатурата на настоящия вицепрезидент. Според коментаторите липсата на официална позиция оставя място за различни сценарии, но след обявеното решение на Йотова изборът пред държавния глава вече е значително по-ограничен.

Анализаторите коментираха и възможността за общ кандидат на десните партии. Според тях подобен вариант би увеличил шансовете за достигане до балотаж, макар да изглежда трудно осъществим още на първия тур.