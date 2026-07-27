Ремонти затрудняват движението по АМ „Хемус“ до 30 юли

Шофьорите, пътуващи по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, трябва да се подготвят за временна промяна в организацията на движението. До 30 юли между 60-ия и 64-ия километър ще се извършва разчистване на крайпътната растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Работата ще се извършва всеки ден в часовете между 7:00 и 15:00 часа. По време на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента, а автомобилите ще преминават само по активната.

От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания в участъка.

Междувременно от АПИ увериха, че движението през тунел „Витиня“ в посока Варна остава безопасно. Проверките са показали, че конструкцията на вентилационната система не е повредена, след като преди дни камион удари и събори един от трите вентилатора, монтирани в тунела. Според експертите инцидентът не е засегнал носещите елементи на съоръжението и не създава риск за преминаващите автомобили.